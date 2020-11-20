ЗАМАНА - В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

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20 ноября, 2020. Пятница 15:05
В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

Напомним, что в понедельник, во время инспекции нового жилого комплекса в Курчалое, глава ЧР сделал замечания в адрес оформления детского игрового комплекса на его территории. Кадыров распорядился заменить изображения персонажей вселенной Marvel на национальных героев. 

В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев
Общество

Позже СМИ сообщили, что представитель центра, представившийся инвестором, возражает против внесения подобных изменений. "Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получилинформацию от министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение", - изложил свою позицию представитель центра изданию «Подъем». С ним встретился министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, после чего стало известно, что данный объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова.

Сегодня состоялось открытие комплекса, где и находится данный центр. Как можно заметить на фото, распоряжения главы ЧР Рамзана Кадырова были выполнены.  Стены игрового комплекса теперь украшают изображенные Ахмат-Хаджи Кадыров, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.

 

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взяты из открытых источников
 

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