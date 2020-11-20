В детском клубе после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

Напомним, что в понедельник, во время инспекции нового жилого комплекса в Курчалое, глава ЧР сделал замечания в адрес оформления детского игрового комплекса на его территории. Кадыров распорядился заменить изображения персонажей вселенной Marvel на национальных героев.

Позже СМИ сообщили, что представитель центра, представившийся инвестором, возражает против внесения подобных изменений. "Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получилинформацию от министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение", - изложил свою позицию представитель центра изданию «Подъем». С ним встретился министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, после чего стало известно, что данный объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова.

Сегодня состоялось открытие комплекса, где и находится данный центр. Как можно заметить на фото, распоряжения главы ЧР Рамзана Кадырова были выполнены. Стены игрового комплекса теперь украшают изображенные Ахмат-Хаджи Кадыров, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.