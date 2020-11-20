Позже СМИ сообщили, что представитель центра, представившийся инвестором, возражает против внесения подобных изменений. "Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получилинформацию от министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение", - изложил свою позицию представитель центра изданию «Подъем». С ним встретился министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, после чего стало известно, что данный объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова.
Сегодня состоялось открытие комплекса, где и находится данный центр. Как можно заметить на фото, распоряжения главы ЧР Рамзана Кадырова были выполнены. Стены игрового комплекса теперь украшают изображенные Ахмат-Хаджи Кадыров, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.