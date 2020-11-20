ЗАМАНА - Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы

Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы

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20 ноября, 2020. Пятница 15:07
Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы

Основатель социальной сети Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro. Как он считает, новый гаджет Apple — «устаревшая железка», пишет "Лента.ру".

Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы
Общество

Дуров рассказал, что попробовал использовать новый яблочный смартфон. По его мнению, это абсолютно устаревшая технология. Как он выразился, современная версия iPhone 5 из 2012 года, только с ужасными камерами, которые выползают изнутри на 3-х разных уровнях.

 

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