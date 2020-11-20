Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы

Дуров рассказал, что попробовал использовать новый яблочный смартфон. По его мнению, это абсолютно устаревшая технология. Как он выразился, современная версия iPhone 5 из 2012 года, только с ужасными камерами, которые выползают изнутри на 3-х разных уровнях.