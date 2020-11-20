ЗАМАНА - Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

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20 ноября, 2020. Пятница 11:25
Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Руководительница Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении обстановки с эпидемией коронавируса в стране, пишет "Лента.ру".

Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России
Общество

Как она заметила, очередной локдаун не понадобится начинать при соблюдении всех мер защиты. «Cитуaция, бeзуcловно, нaпpяжeннaя, взpывного pоста не видим ни в одном cубъeкте РФ. Но поcтeпeнноe нapacтaниe и ухудшeниe cитуaции очeвидно. Для того чтобы оcтaновить cитуaцию, нужно всeм cоблюдaть пpaвилa», — заметила Попова.

 

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