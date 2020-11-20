Профессор Муртазали Гаджиев выпустил официальное заявление, в связи с инцидентом в Дербенте

В своем обращении, он ответил на вопросы Госсекретаря республи Хизри Абакарова и администрации города Дербент.

" После первого анонса в августе 2020 г. о проведении международной конференции "Загадка крестово-купольного сооружения в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-кала". История Христианства в Дербенте", я, как специалист по истории и археологии Дербента, исследующий город более 40 лет, возглавляющий Дербентскую археологическую экспедицию уже 25 лет и имеющий не одну сотню научных публикаций, сделал заявку на участие в данной конференции с докладом "Подземное крестово-купольное сооружение в цитадели Дербента – церковь ли? За и Против", в котором хотел рассмотреть археологические и архитектурные факты в аспекте интерпретации данного уникального памятника. Заявка была отправлена 1 сентября 2020 г. в администрацию Дербента на указанный электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ( фото отправки и заявки прилагается), откуда моя заявка поступила на адрес Дербентского музея-заповедника; я знаю, кто содействовал тому, чтобы я не оказался на данной конференции - это люди из неблизкого окружения Х.М. Абакарова", - пишет Гаджиев. Полный текст заявления, опубликованного профессором, можно прочитать тут.