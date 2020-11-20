ЗАМАНА - Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис»

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис»

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20 ноября, 2020. Пятница 09:01
Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис»

Подписчикам официальных групп «Работа в кризис» в «Одноклассники» и «ВКонтакте» будут доступны видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией.

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис»
Общество

Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий все это пользователи смогут найти в одном месте в удобной форме. В его создании приняли участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России и эксперт в поиске работы Алена Владимирская. Кроме того, проект поможет научиться и новым профессиям. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам «Одноклассники» и эксперт по соцсетям Павел Борисов в прямом эфире расскажет о профессии SMM-специалиста и поможет начать работу в этом направлении. 

 

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