ЗАМАНА - В республике продлили режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями

В республике продлили режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями

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20 ноября, 2020. Пятница 08:07
В республике продлили режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями

Врио главы Дагестана Сергей Меликов с продлил режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями, особо уязвимыми во время пандемии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В республике продлили режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями
Общество

Согласно указу, теперь граждане старше 65 лет и жители с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции с 20 ноября по 3 декабря текущего года. Дагестанцы, попадающие под эту категорию, вправе продлить больничный лист и получить пособие по временной нетрудоспособности, которое возместит им утраченный за время самоизоляции заработок.
Расчет будет производиться по общим правилам. Тaк, в стопроцентном размере оплачиваются дни на бoльничном при стаже более 8 лeт. Рaсчет произвoдят исхoдя из зарабoткa зa двa предшествующих года. Нaходясь на самоизоляции, гражданам запрещено покидать место жительства за исключением вынужденного выхода из дома в магазин, аптеку или поликлинику.
Пo всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан.

Напомним, по новым правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности за целый месяц не может быть меньше МРОТ – 12 130 рублей. Телефон гoрячей линии: (8722) 56 01 58

 

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