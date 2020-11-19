ЗАМАНА - Дербентские разборки

Дербентские разборки

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19 ноября, 2020. Четверг 19:21
Дербентские разборки

Профессор, доктор исторических наук Муртазали Гаджиев сегодня сообщил на своей странице в facebook: «Дагестанских археологов не пропустил на конференцию полицейский патруль - вход был строго по пригласительным пропускам», имея ввиду Международную конференцию "Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепости Нарын-Кала. История Христианства в Дербенте", проведенную сегодня в самом южном городе России. 

Дербентские разборки
Общество

На подобное высказывание ученного отреагировал Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров ответив ему на своей странице в instagram. Политик подчеркнул, что разговаривал с Гаджиевым лично. А пост опубликовал для того, чтобы  открыто ответить на « абсурдные обвинения и откровенную ложь».  Более подробно можно прочитать тут. 

 

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взяты из открытых источников
 

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