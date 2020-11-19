ЗАМАНА - Вышел тизер фантастики «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

Вышел тизер фантастики «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

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19 ноября, 2020. Четверг 19:12
Вышел тизер фантастики «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

В интернете опубликован короткий трейлер «Поступи хаоса» — экранизации книги Патрика Несса. Основные роли в нем играют Том Холланд (известен по роли Человека-паука) и Дэйзи Ридли (известна по роли Рэй в "Звездных войнах"), пишет «Игромания.ру».

Вышел тизер фантастики «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли
Общество

Режиссёр фильма — Даг Лайман. Сюжет картины повествует о молодом юноше, который живёт в маленьком городе на колонизированной землянами планете. Но в этом мире люди могут читать чужие мысли, из-за чего все тайны выходят на свет.

 

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взяты из открытых источников
 

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