ЗАМАНА - В Дагестане пройдет IV Республиканский этнофестиваль

В Дагестане пройдет IV Республиканский этнофестиваль

Автор
19 ноября, 2020. Четверг 18:54
В Дагестане пройдет IV Республиканский этнофестиваль

20-21 ноября в РД будет идти IV Республиканский этнический фестиваль студентов-иностранцев, которые обучаются в учебных заведениях региона. Проходить он будет в республиканском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени Алимпаши Салаватова.

В Дагестане пройдет IV Республиканский этнофестиваль
Общество

Главная задача мероприятия – сохранение и развитие культуры, традиций и этнической самобытности иностранных граждан, которые получают образование в университетах Дагестана. Будет проведен кpуглый cтoл «Опыт работы высших учебных заведений РД по cохpaнению этнoкультуpной caмoбытнocти инocтpaнных cтудeнтoв». Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top