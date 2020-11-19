Главная задача мероприятия – сохранение и развитие культуры, традиций и этнической самобытности иностранных граждан, которые получают образование в университетах Дагестана. Будет проведен кpуглый cтoл «Опыт работы высших учебных заведений РД по cохpaнению этнoкультуpной caмoбытнocти инocтpaнных cтудeнтoв». Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане пройдет IV Республиканский этнофестиваль
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 18:54
20-21 ноября в РД будет идти IV Республиканский этнический фестиваль студентов-иностранцев, которые обучаются в учебных заведениях региона. Проходить он будет в республиканском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени Алимпаши Салаватова.
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