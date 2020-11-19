Стали известны самые не надежные пароли 2020 года
- Автор Хадижат
- 19 ноября, 2020. Четверг 17:09
К слову, лидер за последние пять лет не изменился. Как в 2015 году, так и сегодня, возглавляет данный топ комбинация «123456» В этом году, таким способом пытаются защитить свои данные 2,5 млн. человек.
На втором месте расположился пароль «123456789», использованный около миллиона раз. Третье место занимает «picture1». Кроме них в список небезопасных паролей вошли комбинации «password», «12345678», «111111», «123123», «1234567890» и «senha», - сообщает «Российская газета».
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