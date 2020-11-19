Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на "фейковые вбросы" в интернете

Социальные сети переполнены лживыми слухами: люди радостно делятся «секретными» листовками, фейковыми документами и трогательными историями о страданиях детей, порой для того, чтобы нажиться на чужой впечатлительности.

Уполномоченная по правам ребенка при Главе Дагестана Марина Ежова отреагировала на фейковый информацию, распространенную в интернете. В своем посте, автор, выдающий себя за работника Российской детской клинической больницы объявляет сбор для детей возвращенных в страну по соответствеющей программе из Сирии. Автор рассказывает о якобы тяжелом положении детей и элементарном отсутствии средств гигиены, питания и одежды. Марина Ежова, в своем instagram, опровергла эту информацию и призвала не воспринимать подобную информацию за чистую монету. Подробнее можно прочитать тут