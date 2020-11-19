ЗАМАНА - Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на "фейковые вбросы" в интернете

Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на "фейковые вбросы" в интернете

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19 ноября, 2020. Четверг 15:29
Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на &quot;фейковые вбросы&quot; в интернете

Социальные сети переполнены лживыми слухами: люди радостно делятся «секретными» листовками, фейковыми документами и трогательными историями о страданиях детей, порой для того, чтобы нажиться на чужой впечатлительности.

Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на "фейковые вбросы" в интернете
Общество

Уполномоченная по правам ребенка при Главе Дагестана Марина Ежова отреагировала на фейковый информацию, распространенную в интернете. В своем посте, автор, выдающий себя за работника Российской детской клинической больницы объявляет сбор для детей возвращенных в страну по соответствеющей программе из Сирии. Автор рассказывает о якобы тяжелом положении детей и элементарном отсутствии средств гигиены, питания и одежды. Марина Ежова, в своем instagram, опровергла эту информацию и призвала не воспринимать подобную информацию за чистую монету. Подробнее можно прочитать тут

 

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