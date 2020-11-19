За весь период эпидемии в регионе было обнаружено 17 820 заражений, вылечились 15 982, 866 пациентов скончались.
В Дагестане за последние сутки было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 14:39
В Дагестане за последние сутки было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб.
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