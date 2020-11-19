ЗАМАНА - В Дагестане учатся реанимировать новорожденных

В Дагестане учатся реанимировать новорожденных

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19 ноября, 2020. Четверг 14:10
В Дагестане учатся реанимировать новорожденных

В новом симуляционном центре интенсивной терапии и реанимации новорожденных врачи Дагестана на специальных манекенах будут учиться оказывать малышам первую медицинскую помощь. 

В Дагестане учатся реанимировать новорожденных
Общество

Ранее подобный опыт специалисты республики получали выезжая за пределы республики на повышение квалификации в Ивановскую область, Ростов-на-Дону и Москву. Потребность в специалистах подобного уровня в республике высока, ежегодно на обучение направлялось более 200 специалистов из Дагестана.

 

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