В Улан-Удэ закрыли весь мелкий бизнес. Предприниматели негодуют

Бурятия первый регион страны, где объявили о повторных карантинных каникулах. Закрыты кафе, кинотеатры и торговые центры. Предприниматели Бурятии, которые указом главы республики Алексея Цыденова отправлены на вынужденные «каникулы» до конца ноября, направили письмо Цыденову с просьбой разрешить им работать.

Они указали, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности: закупили санитайзеры, маски, перчатки и дорогие бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Возмущает предпринимателей то, что федеральным сеткам сделали исключение их продавцы вышли на работу. В столице республики торговых центров с известными брендами три, и все они готовы принять посетителей. Владельцы мелких магазинов планируют взять под мышку детей и выйти на митинг, ещё две недели дома и, по их словам, они разорятся.