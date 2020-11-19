ЗАМАНА - В Улан-Удэ закрыли весь мелкий бизнес. Предприниматели негодуют

В Улан-Удэ закрыли весь мелкий бизнес. Предприниматели негодуют

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19 ноября, 2020. Четверг 12:45
В Улан-Удэ закрыли весь мелкий бизнес. Предприниматели негодуют

Бурятия первый регион страны, где объявили о повторных карантинных каникулах. Закрыты кафе, кинотеатры и торговые центры. Предприниматели Бурятии, которые указом главы республики Алексея Цыденова отправлены на вынужденные «каникулы» до конца ноября, направили письмо Цыденову с просьбой разрешить им работать.

В Улан-Удэ закрыли весь мелкий бизнес. Предприниматели негодуют
Общество

Они указали, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности: закупили санитайзеры, маски, перчатки и дорогие бактерицидные рециркуляторы воздуха.
Возмущает предпринимателей то, что федеральным сеткам сделали исключение их продавцы вышли на работу. В столице республики торговых центров с известными брендами три, и все они готовы принять посетителей. Владельцы мелких магазинов планируют взять под мышку детей и выйти на митинг, ещё две недели дома и, по их словам, они разорятся.

 

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взяты из открытых источников
 

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