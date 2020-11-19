За весь период эпидемии в городе вылечились 388 416 человек, скончались 8081 пациентов. За сутки умерли 73 человека.
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 11:20
В Москве за прошедшие 24 часа зарегистрировали 6438 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
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