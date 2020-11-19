ЗАМАНА - Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 миллиона

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19 ноября, 2020. Четверг 11:18
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 миллиона

Количество заражений в РФ с начала эпидемии превысило 2 млн, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб страны.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 миллиона
Общество

За весь период эпидемии в России было зафиксировано 2 015 608 случаев заражения, 1 526 656 пациентов полностью вылечились, 25 573 умерли.

 

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