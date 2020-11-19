Богатство Маска оценивается в 110 млрд долларов. Миллиардер вытеснил из тройки богачей создателя Facebook Марка Цукерберга. Пepвoe мecтo принадлежит влaдeльцу Amazon Джеффу Безосу, а второе — создателю Microsoft Билу Гейтсу.
Илон Маск попал в тройку самых богатых людей мира
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 08:40
За день лидер Tesla Илон Маск стал богаче на 7,6 млрд долларов, войдя в топ-3 самых богатых людей на планете, пишет "Лента.ру".
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