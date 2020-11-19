Ролл-рекордсмен из Дагестана

Для ее приготовления 8 сушистам потребовалось: 145 килограммов риса, 10 килограммов огурцов, 110 килограммов сливочного сыра и более 9 килограммов лосося. По словам администратора заведения Маисат Шабановой, задачи поставить рекорд у коллектива не было. " Хотелось приготовить огромный ролл и понять, насколько это возможно", - подчеркивает она. Готовка огромного длилась 3 дня. Представители книги рекордов наблюдали за работой поваров в онлайн-режиме. Длинна уникального ролла достигает 10 метров.