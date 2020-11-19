ЗАМАНА - Ролл-рекордсмен из Дагестана

Ролл-рекордсмен из Дагестана

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19 ноября, 2020. Четверг 07:00
Ролл-рекордсмен из Дагестана

В книгу рекордов России попала 275 килограммовая «Филадельфия» которую скрутили в махачкалинском заведении.

Ролл-рекордсмен из Дагестана
Общество

 Для ее приготовления 8 сушистам потребовалось: 145 килограммов риса, 10 килограммов огурцов, 110 килограммов сливочного сыра и более 9 килограммов лосося. По словам администратора заведения Маисат Шабановой, задачи поставить рекорд у коллектива не было. " Хотелось приготовить огромный ролл и понять, насколько это возможно", - подчеркивает она. Готовка огромного длилась 3 дня. Представители книги рекордов наблюдали за работой  поваров в онлайн-режиме. Длинна уникального ролла достигает 10 метров.

 

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