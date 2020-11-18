Осадки в столице Дагестана продлятся до понедельника

Об этом сообщает Гидрометцентр республики уточняя, что перерыв будет не долгим. Дожди вновь вернутся к следующим выходным: 28 ноября, по предварительным прогнозам, на неделю.

Правда, похолодания пока ожидать горожанам не стоит: температура днем будет достигать +10 градусов, а ночью +5. По словам Главы регионального Гидрометцентра, предугадать подобные погодные явления в Махачкале было не возможно. Никaких прeдпосылoк для неблагоприятных и опасных метеорологических условий в Дагестане нe былo. Решающую роль сыграла разность температур воздуха и морской воды. Воздух пропитывается влагой над морем, а потом ветер его приносит в приморскую и предгорную зоны. Облака буквально «врезаются» в горы и идут дожди, резюмировал Глава Гидрометцентра Абдулгалим Дадашев.