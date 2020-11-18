ЗАМАНА - Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

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18 ноября, 2020. Среда 15:18
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

В ЗАГСе Москвы рассказали про самые странные имена новорожденных в текущем году, пишет "Лента.ру".

Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Общество

Среди них были такие имена: Малина (5 девочек), Радость (2 девочки), Мадонна (2 девочки) и даже Россия (1 девочка). Среди мальчиков самыми оригинальными оказались имена Космос, которое дали двум младенцам, и Люцифер — так назвали одного мальчика.

 

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