Среди них были такие имена: Малина (5 девочек), Радость (2 девочки), Мадонна (2 девочки) и даже Россия (1 девочка). Среди мальчиков самыми оригинальными оказались имена Космос, которое дали двум младенцам, и Люцифер — так назвали одного мальчика.
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 15:18
В ЗАГСе Москвы рассказали про самые странные имена новорожденных в текущем году, пишет "Лента.ру".
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