ЗАМАНА - Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе "Ключевое слово"

Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе "Ключевое слово"

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18 ноября, 2020. Среда 14:42
Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе &quot;Ключевое слово&quot;

IV Всероссийская премия «Ключевое слово» объявила о начале приема конкурсных работ. 

Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе "Ключевое слово"
Общество

 «В рамках премии предусмотрено семь номинаций на лучший мультимедийный, издательский, научный проект, социальную инициативу, сохранение языков малочисленных народов, социально ответственный бизнес и за особые заслуги», – отметили в Миннаце Дагестана. 

 «Ключевое слово» - общероссийский конкурс проектов, направленных на сохранение языкового многообразия страны. Своей задачей организаторы видят  создание условий, обеспечивающих уважительное отношение ко всем народам, языкам и традициям. В экспертном совете по оценке заявок мировые ученые и общественные деятели, в области интересов которых сохранение языкового многообразия.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2020 года по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

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