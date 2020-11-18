Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе "Ключевое слово"

«В рамках премии предусмотрено семь номинаций на лучший мультимедийный, издательский, научный проект, социальную инициативу, сохранение языков малочисленных народов, социально ответственный бизнес и за особые заслуги», – отметили в Миннаце Дагестана.

«Ключевое слово» - общероссийский конкурс проектов, направленных на сохранение языкового многообразия страны. Своей задачей организаторы видят создание условий, обеспечивающих уважительное отношение ко всем народам, языкам и традициям. В экспертном совете по оценке заявок мировые ученые и общественные деятели, в области интересов которых сохранение языкового многообразия.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2020 года по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .