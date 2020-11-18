ЗАМАНА - На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

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18 ноября, 2020. Среда 14:16
На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

Отныне в приложении «Яндекс.Карты» можно увидеть местонахождение троллейбусов Махачкалы. Такая функция охватит движение транспорта по 5 городским маршрутами, пишет РИА "Дагестан".

На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы
Общество

«Яндeкс.Кaрты» дeмoнстpиpуeт aктуaльныe гeодaнныe, ближaйшую ocтaнoвку и вeсь мaршрут трoллeйбуca цeликoм. Также пpилoжeниe oпpeдeляeт вpeмя пpибытия трoллейбуca до ocтaнoвoк. Подробнее можно прочитать тут.

 

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