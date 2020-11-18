ЗАМАНА - Волонтеры помогут дагестанцам, соблюдающим самоизоляцию

Волонтеры помогут дагестанцам, соблюдающим самоизоляцию

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18 ноября, 2020. Среда 14:05
Волонтеры помогут дагестанцам, соблюдающим самоизоляцию

Свою работу в Дагестане возобновил волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Дагестанцы, достигшие 65 летнего возраста, могут обратиться за помощью в штаб по номеру 8 800 200 34 11, и не выходить самостоятельно за продуктами питания или лекарственными препаратами. 

Волонтеры помогут дагестанцам, соблюдающим самоизоляцию
Общество

Напомним, что согласно указу врио Главы региона Сергея Меликова, гражданам старше 65 летнего возраста рекомендовано соблюдать режим строгой самоизоляции.

По информации сайта Министерства молодежи республики, за помощью к волонтерам уже обратилось более 280 дагестанцев. Активисты помогают пенсионерам не только с покупкой продуктов, лекарств, но и оказывают сопровождение в посещении поликлиник, организовывают психологическую помощь. 

Уточним, что добровольцем может стать любой житель республики, не имеющий хронических заболеваний, в возрасте от 18 до 50 лет, предварительно зарегестрировавшись на сайте https://dobro.ru/event/1001590 и пройдя обучающий курс.

 

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взяты из открытых источников
 

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