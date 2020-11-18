Напомним, что согласно указу врио Главы региона Сергея Меликова, гражданам старше 65 летнего возраста рекомендовано соблюдать режим строгой самоизоляции.
По информации сайта Министерства молодежи республики, за помощью к волонтерам уже обратилось более 280 дагестанцев. Активисты помогают пенсионерам не только с покупкой продуктов, лекарств, но и оказывают сопровождение в посещении поликлиник, организовывают психологическую помощь.
Уточним, что добровольцем может стать любой житель республики, не имеющий хронических заболеваний, в возрасте от 18 до 50 лет, предварительно зарегестрировавшись на сайте https://dobro.ru/event/1001590 и пройдя обучающий курс.