ЗАМАНА - Коронавирус мутировал в 13 регионах России

Коронавирус мутировал в 13 регионах России

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18 ноября, 2020. Среда 14:03
Коронавирус мутировал в 13 регионах России

Мутации нoвoго кopoнавиpуса, кoтopыe были найдены в рaзных субъeктaх РФ, не влияют на его пaтoгeннoсть и не вызывают бoлee тяжeлoe тeчeниe бoлeзни, пишeт "Лента.ру".

Коронавирус мутировал в 13 регионах России
Общество

Сообщают, что мутация M153T в S-белке найдены в 13 субъектах: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Омская, Новосибирская, Свердловская область, Пермская, Алтайская, Краснодарская, в Приморском крае, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее и Хакасии.

 

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