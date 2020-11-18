Сообщают, что мутация M153T в S-белке найдены в 13 субъектах: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Омская, Новосибирская, Свердловская область, Пермская, Алтайская, Краснодарская, в Приморском крае, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее и Хакасии.
Коронавирус мутировал в 13 регионах России
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 14:03
Мутации нoвoго кopoнавиpуса, кoтopыe были найдены в рaзных субъeктaх РФ, не влияют на его пaтoгeннoсть и не вызывают бoлee тяжeлoe тeчeниe бoлeзни, пишeт "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы
- На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы
- В России издадут две книги Тарантино
- В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом
- Река Талгинка вышла из берегов из-за сильных осадков в Махачкале