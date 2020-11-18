Самое большое число заражений выявлено в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864).
В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 11:31
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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