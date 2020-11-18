ЗАМАНА - Владельцев электросамокатов ждут штрафы

Владельцев электросамокатов ждут штрафы

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18 ноября, 2020. Среда 10:20
Владельцев электросамокатов ждут штрафы
Скорость передвижения на электросамокатах и и гироскутерах  предлагают ограничить, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В среднем, допустимая скорость составит 20 километров в час. Об этом сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. 
Владельцев электросамокатов ждут штрафы
Общество
В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно закону, пешеходы получат приоритет перед пользователями электросамокатов и если владелец СИМ мешает пешеходному потоку, то должен слиться с ним, в качестве пешехода. 
 
Ранее Минтранс России выступал с инициативой зафиксировать в ПДД позволение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.
 
Основным камнем преткновения в принятии закона остается вопрос, считать ли средством индивидуальной мобильности роликовые коньки, самокаты, скейты и прочие средства передвижения, не имеющие двигателя.

 

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