Владельцев электросамокатов ждут штрафы

Скорость передвижения на электросамокатах и и гироскутерах предлагают ограничить, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В среднем, допустимая скорость составит 20 километров в час. Об этом сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. Общество

В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно закону, пешеходы получат приоритет перед пользователями электросамокатов и если владелец СИМ мешает пешеходному потоку, то должен слиться с ним, в качестве пешехода.

Ранее Минтранс России выступал с инициативой зафиксировать в ПДД позволение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.

Основным камнем преткновения в принятии закона остается вопрос, считать ли средством индивидуальной мобильности роликовые коньки, самокаты, скейты и прочие средства передвижения, не имеющие двигателя.