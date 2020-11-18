Семья из Минеральных вод попала в книгу рекордов России

Выдающаяся мать рассказывает, что всегда мечтала о большой семье. Старший сын - Георгий родился у супругов в 2010. Через год на свет появился Давид, за ним - София, еще через год - Мария.

В 2014 был небольшой «перерыв», как это обычно называют многодетные мамы, а уже в 2015 на свет появилась Кристина. В 2016 – Милена, в 2017 – Арианна. И в 2019 году семья пополнилась Дианой. При этом, многодетная мать активно работала и уходила в декрет только перед самыми родами.

- Я с юности нянчилась с племянниками. Хочу, чтобы мои дети внесли свои имена в историю Ставрополья, как талантливые, трудолюбивые и честные жители, - делится счастливая мать.