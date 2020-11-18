Картина будет идти примерно 4 часа. В ней будут показаны сцены, которые вырезали после ухода Снайдера с поста режиссера в 2017 году. Кроме этого, фильм дополнят эпизоды, доснятые Снайдером осенью текущего года. Картина выйдет в 4 частях на HBO Max в следующем году.
Зак Снайдер представил черно-белый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 08:39
Опубликован черно-белый трейлер режиссерской версии «Лиги Справедливости». Видео в своем Twitter разместил режиссер фильма Зак Снайдер.
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