Зак Снайдер представил черно-белый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Картина будет идти примерно 4 часа. В ней будут показаны сцены, которые вырезали после ухода Снайдера с поста режиссера в 2017 году. Кроме этого, фильм дополнят эпизоды, доснятые Снайдером осенью текущего года. Картина выйдет в 4 частях на HBO Max в следующем году.