Заместитель министра строительства и ЖКХ России в Дербенте

В первую очередь, внимание Замминстроя привлекли многоквартирные дома, возведённые без каких-либо на то разрешений по проспекту Агасиева и улице Пушкина. Известно, что один из застройщиков по решению суда отбывает наказание, а второй находится под следствием.

Дмитрий Волков также посетил квартиры, расположенные в этих домах и оценил возможность их дальнейшей эксплуатации. По итогам визита будут подготовлены необходимые заключения.

Также Замминстроя посетил школу-долгострой в Селе Самур Магарамкентского района. В прошлом году, ее строительство было возобновлено.