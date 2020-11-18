ЗАМАНА - Заместитель министра строительства и ЖКХ России в Дербенте

Заместитель министра строительства и ЖКХ России в Дербенте

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18 ноября, 2020. Среда 08:26
Заместитель министра строительства и ЖКХ России в Дербенте

Вчера, 17 ноября, в рамках изучения вопроса хаотичной, самовольной застройки на территории Дагестана, Дербент посетил заместитель министра строительства России Дмитрий Волков. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ России в Дербенте
Общество

В первую очередь, внимание Замминстроя привлекли многоквартирные дома, возведённые без каких-либо на то разрешений по проспекту Агасиева и улице Пушкина. Известно, что один из застройщиков по решению суда отбывает наказание, а второй находится под следствием. 

Дмитрий Волков также посетил  квартиры, расположенные в этих домах и оценил возможность их дальнейшей эксплуатации. По итогам визита будут подготовлены необходимые заключения.

Также Замминстроя посетил школу-долгострой в Селе Самур Магарамкентского района. В прошлом году, ее строительство было возобновлено.

 

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