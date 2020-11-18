ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с ректорами вузов

Сергей Меликов встретился с ректорами вузов

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18 ноября, 2020. Среда 08:03
Сергей Меликов встретился с ректорами вузов

На встрече врио Главы Дагестана подчеркнул, что инвестиции в образование на сегодняшний день, не менее важны инвестиций в сферы туризма, промышленности или сельского хозяйства.

Сергей Меликов встретился с ректорами вузов
Общество

На совещании были подняты вопросы трудоустройства выпускников вузов а также состояние высшего образования в республике. Было отмечено, что сегодня к университетам, качеству подготовки специалистов в стране предъявляются крайне высокие требования, которым необходимо соответствовать. Университеты - интеллектуальный фундамент страны и важно успешно организовать работу вузовского сообщества. 

По мнению Меликова, в настоящее время государственные вузы Дагестана имеют неплохой уровень учебно-материальной и методической базы, а также располагают достаточным  кадровым потенциалом, для того чтобы справляться с этими задачами.

Присутствовавшая на встрече  Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова проинформировала Меликова, что сегодня в 6 государственных вузах региона обучается 54 тысячи студентов.

 

 

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