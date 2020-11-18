Сергей Меликов встретился с ректорами вузов

На встрече врио Главы Дагестана подчеркнул, что инвестиции в образование на сегодняшний день, не менее важны инвестиций в сферы туризма, промышленности или сельского хозяйства.

На совещании были подняты вопросы трудоустройства выпускников вузов а также состояние высшего образования в республике. Было отмечено, что сегодня к университетам, качеству подготовки специалистов в стране предъявляются крайне высокие требования, которым необходимо соответствовать. Университеты - интеллектуальный фундамент страны и важно успешно организовать работу вузовского сообщества.

По мнению Меликова, в настоящее время государственные вузы Дагестана имеют неплохой уровень учебно-материальной и методической базы, а также располагают достаточным кадровым потенциалом, для того чтобы справляться с этими задачами.

Присутствовавшая на встрече Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова проинформировала Меликова, что сегодня в 6 государственных вузах региона обучается 54 тысячи студентов.