Возраст умерших пациентов не сообщается. За весь период в столице от коронавируса скончались 8009 человек.
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 02:24
В Москве за прошедшие 24 часа скончались еще 76 пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб в Telegram.
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