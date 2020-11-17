ЗАМАНА - В Махачкале построят водопровод, для подпитки озера Ак-Гель

В Махачкале построят водопровод, для подпитки озера Ак-Гель

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17 ноября, 2020. Вторник 15:42
В Махачкале построят водопровод, для подпитки озера Ак-Гель

Длина объекта составит более 3.800 км, план строительства уже утвержден.

В Махачкале построят водопровод, для подпитки озера Ак-Гель
Общество

По словам министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева, в соответствии с разработанным проектом, подпитка озера начнется в течение трех месяцев из канала имени Октябрьской революции (КОР). На сегодняшний день уже начаты работы по прокладке водовода, длина которого составляет более 3,8 км. Бюджет проекта сформирован из пожертвований меценатов. 

Напомним, что экологи и общественники были озабочены вопросом ухудшения экологической ситуации, вплоть до исчезновения уникального озера, еще летом.

Среди причин обмеления называлась хаотичная, активная застройка территории вокруг озера, нарушившая приток подземных вод. 

 

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