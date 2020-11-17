ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана

Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана

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17 ноября, 2020. Вторник 15:25
Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана

Сегодня, 17 ноября, Врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с главами религиозных конфессий республики, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана
Общество

В рамках встречи были обсуждены темы тесного взаимодействия с религиозными объединениями, их поддержки со стороны руководства региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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