В рамках встречи были обсуждены темы тесного взаимодействия с религиозными объединениями, их поддержки со стороны руководства региона. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 15:25
Сегодня, 17 ноября, Врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с главами религиозных конфессий республики, пишет РИА "Дагестан".
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