Дагестанец проявил высокий уровень владения приемами

Завершились девятнадцатые Дельфийские игры, местом проведения которых на этот раз стал мессенджер Telegram.

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Обладателем диплома за высокий уровень владения традиционными приемами гравировки по металлу стал дагестанец Гаджиабакар Кациев.

"Я выполнил своих работу на тему "Золотая осень" на круглой фляге и отправил видео этого процесса гравировки в комитет игр. Очень рад, что мне удалось принять участие в этом мероприятии и хорошо себя зарекомендовать" - говорит автор.

В этом году, игры были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и славы. Игры проходили под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.