ЗАМАНА - Дагестанец проявил высокий уровень владения приемами

Дагестанец проявил высокий уровень владения приемами

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17 ноября, 2020. Вторник 15:12
Дагестанец проявил высокий уровень владения приемами

 

Завершились девятнадцатые Дельфийские игры, местом проведения которых на этот раз стал мессенджер Telegram.

Обладателем диплома за высокий уровень владения традиционными приемами гравировки по металлу стал дагестанец Гаджиабакар Кациев.

"Я выполнил своих работу на тему "Золотая осень" на круглой фляге и отправил видео этого процесса гравировки в комитет игр. Очень рад, что мне удалось принять участие в этом мероприятии и хорошо себя зарекомендовать" - говорит автор.

В этом году, игры были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и славы. Игры проходили под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Дагестанец проявил высокий уровень владения приемами
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