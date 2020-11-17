В Магарамкентском районе идет сбор урожая хурмы
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 14:09
В Магарамкентском районе стартовал сбор урожая хурмы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
Последнее от Мадина
- В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения
- Полицейские Дагестана высадили именные деревья в память о погибших коллегах
- О конкурсах и олимпиадах Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации
- Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве
- Мишустин распорядился выделить еще 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей