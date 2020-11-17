ЗАМАНА - В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения

В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения

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17 ноября, 2020. Вторник 13:25
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения

В Дагестане за прошедшие 24 часа зафиксировано 97 новых случаев заражения, сообщает оперативный штаб.

В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения
Общество

В общем за все время эпидемии обнаружено 17 619 заражений, вылечились 15 781 пациентов, скончались 850 человек.

 

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