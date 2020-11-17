ЗАМАНА - Полицейские Дагестана высадили именные деревья в память о погибших коллегах

Полицейские Дагестана высадили именные деревья в память о погибших коллегах

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17 ноября, 2020. Вторник 13:22
Полицейские Дагестана высадили именные деревья в память о погибших коллегах

В Унцукульском районе Дагестана были высажены 17 саженцев павловнии в память о работниках органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга, пишет РИА "Дагестан".

В конце мероприятия Абдурашид Магомедов и личный состав отдела почтили память погибших коллег, возложив цветы к мемориалу.

 

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