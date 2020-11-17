ЗАМАНА - Дагестанский урбеч, баранина и сыр соревнуются в конкурсе брендов России

Дагестанский урбеч, баранина и сыр соревнуются в конкурсе брендов России

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17 ноября, 2020. Вторник 11:47
Дагестанский урбеч, баранина и сыр соревнуются в конкурсе брендов России

 

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагира Гусейнова, это позволит местной продукции в поисках рынкав сбыта, а также повысит привлекательность региона в области аграрного туризма.

Дагестанский урбеч, баранина и сыр соревнуются в конкурсе брендов России
Общество

Дагестан на конкурсе продуктов питания «Вкусы России» представит сушеную колбасу, баранину, овечий сыр, урбеч, абрикосовый сок и горный чай. Всего на конкурс поступило 508 заявок из 79 регионов России. 19 ноября, на сайте конкурса стартует онлайн-голосование, принять участие в котором сможет любой желающий.

 

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