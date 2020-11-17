ЗАМАНА - Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

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17 ноября, 2020. Вторник 11:43
Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 5882 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве
Общество

За весь период пандемии в столице выздоровел 377 131 пациент, из этого числа 5274 — те, кто вылечились за последние сутки. Скончались с начала эпидемии 7933 человека.

 

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