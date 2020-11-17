ЗАМАНА - Госсекретарь РД отказался от зарплаты в пользу нуждающихся

Госсекретарь РД отказался от зарплаты в пользу нуждающихся

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17 ноября, 2020. Вторник 10:58
Госсекретарь РД отказался от зарплаты в пользу нуждающихся

 

Об этом Хизри Абакаров сообщил в своем instagram, уточнив, что распределяться средства будут фондом «Я люблю Дербент». 

Госсекретарь РД отказался от зарплаты в пользу нуждающихся
Общество

Напомним, Госсекретарем республики Абакаров был назначен неделю назад. Ранее, на посту мэра Дербента он также перечислял свой оклад в размере 75 тысяч рублей нуждающимся семьям.

 

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