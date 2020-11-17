За весь период эпидемии в стране обнаружено 1 971 013 случаев заражения, уточняется на портале стопкоронавирус.рф.
В России коронавирусом заразились 22,4 тысячи человек за сутки
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 10:35
За прошедшие 24 часа в России зафиксировано 22 410 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
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