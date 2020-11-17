ЗАМАНА - В Перу избрали третьего за неделю президента

В Перу избрали третьего за неделю президента

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17 ноября, 2020. Вторник 09:14
В Перу избрали третьего за неделю президента

Депутат конгресса Перу Франсиско Сагасти выбран временным президентом страны, пишет "Лента.ру".

В Перу избрали третьего за неделю президента
Общество

За Сагасти проголосовали 97 парламентариев, 26 высказались против. Вице-президентом станет Мирта Васкес. Планируется, что новый временный президент страны принесет присягу сегодня, 17 ноября.

 

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