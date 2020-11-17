В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусомВ Москве за минувшие сутки скончались 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram. Общее число умерших превысило 7933 человека. Днем ранее сообщалось о 72 умер

Автор Мадина

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 74 человека с коронавирусом, пишет "Лента.ру".