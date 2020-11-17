За весь период в столице от коронавируса скончались 7933 человека. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 72 умерших.
В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 02:22
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 74 человека с коронавирусом, пишет "Лента.ру".
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