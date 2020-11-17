На данные регионы приходится две трети переездов.
Отмечают, что движение в стране проходит в центростремительном направлении: от периферии к столицам субъектов, а от них уже к Москве и Московской области.
Самыми популярными городами и регионами для переезда среди граждан России стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, пишет "Лента.ру".
На данные регионы приходится две трети переездов.
Отмечают, что движение в стране проходит в центростремительном направлении: от периферии к столицам субъектов, а от них уже к Москве и Московской области.
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