ЗАМАНА - Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян

Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян

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17 ноября, 2020. Вторник 01:19
Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян

Самыми популярными городами и регионами для переезда среди граждан России стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, пишет "Лента.ру".

Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян
Общество

На данные регионы приходится две трети переездов. 

Отмечают, что движение в стране проходит в центростремительном направлении: от периферии к столицам субъектов, а от них уже к Москве и Московской области.

 

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