ЗАМАНА - В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

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16 ноября, 2020. Понедельник 16:38
В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

Исследователи из регионального государственного университета собираются до 2022 года разработать сенсоры для обнаружения множества антибиотиков в крови. Они будут стоить меньше используемых на данный момент хроматографов, пишет "ТАСС".

В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови
Общество

Разрабатываемые региональными учеными сенсоры будут стоить намного меньше, чем хроматографы и спектрофотометры, которые сейчас используются. Если один хроматограф стоит около 10 миллионов рублей, то примерная цена сенсоров составит несколько десятков тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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