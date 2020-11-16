В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

Автор Мадина

Исследователи из регионального государственного университета собираются до 2022 года разработать сенсоры для обнаружения множества антибиотиков в крови. Они будут стоить меньше используемых на данный момент хроматографов, пишет "ТАСС".