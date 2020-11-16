Разрабатываемые региональными учеными сенсоры будут стоить намного меньше, чем хроматографы и спектрофотометры, которые сейчас используются. Если один хроматограф стоит около 10 миллионов рублей, то примерная цена сенсоров составит несколько десятков тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2020. Понедельник 16:38
Исследователи из регионального государственного университета собираются до 2022 года разработать сенсоры для обнаружения множества антибиотиков в крови. Они будут стоить меньше используемых на данный момент хроматографов, пишет "ТАСС".
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