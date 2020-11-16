В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Муцалаул — Темираул км 0 – км 10

Ремонт на этом участке стартовал в прошлом году, было отремонтировано 4 километра дороги, а в 2020 - 6 километров. Техническое состояние дороги пребывало в плохом состоянии, так как обновление на данном участке проводили 20 лет назад.