ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Муцалаул — Темираул км 0 – км 10

В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Муцалаул — Темираул км 0 – км 10

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16 ноября, 2020. Понедельник 16:05
В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Муцалаул — Темираул км 0 – км 10

В рамках государственной программы Дагестана в Хасавюртовском районе закончился ремонт автомобильной дороги местного значения Муцалаул — Темираул км 0 – км 10.

В Хасавюртовском районе завершен ремонт автомобильной дороги Муцалаул — Темираул км 0 – км 10
Общество

Ремонт на этом участке стартовал в прошлом году, было отремонтировано 4 километра дороги, а в 2020 - 6 километров. Техническое состояние дороги пребывало в плохом состоянии, так как обновление на данном участке проводили 20 лет назад.

 

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