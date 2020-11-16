ЗАМАНА - В Дагестане открылся Центр управления регионом

В Дагестане открылся Центр управления регионом

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16 ноября, 2020. Понедельник 15:29
В Дагестане открылся Центр управления регионом

Вчера, 16 ноября, в РД прошло открытие Центра управления регионом (ЦУР) по указу Президента РФ Владимира Путина. Нужно заметить, что ЦУРы будут работать во всех регионах России.

В Дагестане открылся Центр управления регионом
Общество

Накануне открытия врио руководителя региона Сергей Меликов также осмотрел помещение, в котором находится ЦУР, и ознакомился с главными направлениями работы центра.

 

Подобные центры уже работают в регионах Северного Кавказа.

 

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