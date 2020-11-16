Накануне открытия врио руководителя региона Сергей Меликов также осмотрел помещение, в котором находится ЦУР, и ознакомился с главными направлениями работы центра.
Подобные центры уже работают в регионах Северного Кавказа.
Вчера, 16 ноября, в РД прошло открытие Центра управления регионом (ЦУР) по указу Президента РФ Владимира Путина. Нужно заметить, что ЦУРы будут работать во всех регионах России.
Накануне открытия врио руководителя региона Сергей Меликов также осмотрел помещение, в котором находится ЦУР, и ознакомился с главными направлениями работы центра.
Подобные центры уже работают в регионах Северного Кавказа.
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