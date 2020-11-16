ЗАМАНА - Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

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16 ноября, 2020. Понедельник 14:24
Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов вчера, 15 ноября, осмотрел ряд городских объектов Махачкалы, в результате которого были даны соответствующие поручения.

Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале
Общество

Так, мэру города Саламану Дадаеву было поручено проконтролировать ввод в эксплуатацию нового  детского сада в микрорайоне "Ипподром", строительство которого было завершено два года назад с рядом нарушений, которые Глава распорядился устранить в самое ближайшее время. Подробнее можно прочитать тут.

 

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