Так, мэру города Саламану Дадаеву было поручено проконтролировать ввод в эксплуатацию нового детского сада в микрорайоне "Ипподром", строительство которого было завершено два года назад с рядом нарушений, которые Глава распорядился устранить в самое ближайшее время. Подробнее можно прочитать тут.