ЗАМАНА - Редакция газеты "Замана" вновь в поисках рерайтчиков

Редакция газеты "Замана" вновь в поисках рерайтчиков

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16 ноября, 2020. Понедельник 12:23
Редакция газеты &quot;Замана&quot; вновь в поисках рерайтчиков

Творческая молодежь Дагестана может попробовать проявить себя в журналистике: редакция газеты "Замана" вновь объявила о поиске  рерайтчиков в свою команду!

Редакция газеты "Замана" вновь в поисках рерайтчиков
Общество

Газеты на национальных языках испытывают кадровый голод. Однако и в сетевых версиях этих изданий часто встречаются вакансии, которые могут заинтересовать творческую молодежь. Но писать рерайты можно в любом возрасте, поэтому сетевое издание "Замана" вновь объявила о вакансии двух рерайтчиков новостей. Опыт работы с новостным агрегатором Яндекса-обязателен!

Для тех кого интересуют условия работы: График работы в офисе: 5/2, 8:00-17:00;
— оплаченный отпуск;
— официальное трудоустройство;
— заработная плата по итогам собеседования. Обязанности:
— рерайт региональных и федеральных новостей;
— освещение важных событий республики. В работе вас ждет дружный коллектив и вкусный обед с приятной беседой ежедневно!

 

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О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
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