Редакция газеты "Замана" вновь в поисках рерайтчиков

Творческая молодежь Дагестана может попробовать проявить себя в журналистике: редакция газеты "Замана" вновь объявила о поиске рерайтчиков в свою команду!

Газеты на национальных языках испытывают кадровый голод. Однако и в сетевых версиях этих изданий часто встречаются вакансии, которые могут заинтересовать творческую молодежь. Но писать рерайты можно в любом возрасте, поэтому сетевое издание "Замана" вновь объявила о вакансии двух рерайтчиков новостей. Опыт работы с новостным агрегатором Яндекса-обязателен!

Для тех кого интересуют условия работы: График работы в офисе: 5/2, 8:00-17:00;

— оплаченный отпуск;

— официальное трудоустройство;

— заработная плата по итогам собеседования. Обязанности:

— рерайт региональных и федеральных новостей;

— освещение важных событий республики. В работе вас ждет дружный коллектив и вкусный обед с приятной беседой ежедневно!