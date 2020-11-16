Газеты на национальных языках испытывают кадровый голод. Однако и в сетевых версиях этих изданий часто встречаются вакансии, которые могут заинтересовать творческую молодежь. Но писать рерайты можно в любом возрасте, поэтому сетевое издание "Замана" вновь объявила о вакансии двух рерайтчиков новостей. Опыт работы с новостным агрегатором Яндекса-обязателен!
Для тех кого интересуют условия работы:
График работы в офисе: 5/2, 8:00-17:00;
— оплаченный отпуск;
— официальное трудоустройство;
— заработная плата по итогам собеседования. Обязанности:
— рерайт региональных и федеральных новостей;
— освещение важных событий республики. В работе вас ждет дружный коллектив и вкусный обед с приятной беседой ежедневно!